O novo brunch do Akla Restaurante faz-se à grande e à lisboeta

Entre tostas, ovos e bowls, as novidades do brunch do Akla Restaurant, do InterContinental Lisbon, são várias, com tudo incluído, e sem esquecer opções vegetarianas.

créditos: Akla Restaurant

No Porto, o brunch de Dia dos Namorados do Astória tem uma fonte de chocolate

Com uma profusão de frutos vermelhos e uma fonte de chocolate, o restaurante do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas preparou um brunch temático servido exclusivamente no fim de semana que antecede o São Valentim.

créditos: InterContinental Porto – Palácio das Cardosas

O brunch de domingo do Marriott Praia D’El Rey tem dezenas de pratos para saborear

Os domingos são por excelência o dia para descontrair e desfrutar do melhor que a vida tem para dar. No Marriott Praia D’El Rey, o brunch de domingo estreou para ficar nos próximos meses. Não falta música ao vivo.

créditos: Marriott Praia D’El Rey

No portuense Mercado do Bom Sucesso o brunch tem lugar nos sete dias da semana

O portuense Brunch Forever abriu portas no renovado Mercado do Bom Sucesso. O espaço conta com um menu alargado de opções para os diferentes momentos do dia, sem que faltem sugestões vegan.

créditos: Brunch Forever

O brunch que veio do espaço aterrou na Foz do Porto

O Área 55 acabou de abrir as suas portas na Foz do Porto com uma ementa galáctica e várias “espacialidades”.

