O Área 55 rege-se pelas leis do brunch, mas traz várias “espacialidades” à ementa. Desde bowls frias a versões quentes, passando pelas panquecas e pelo pão, aqui opções não faltam para levar os clientes ao espaço.

O conceito surgiu por intermédio de três amigos com experiência na restauração há já mais de 20 anos - Teresa Bianchi, Carlos Bravo e Sandra Bravo - e o nome “Área 55” foi inspirado na misteriosa Área 51 dos Estados Unidos, famosa pelas supostas aparições de extraterrestres.

“O Área 55 pretende recriar o conceito de brunch com alguma irreverência num mote de que de tudo aqui pode acontecer. Fenómenos sobrenaturais não prometemos, mas combinações inesperadas no prato e no palato é o que procuramos!” - refere Teresa Bianchi.

“Aos pratos clássicos juntamos um twist de criatividade e o resultado é uma carta que pretende arrojar na oferta e ser claramente um dos espaços de visita obrigatória na cidade do Porto em 2022.” - acrescenta Carlos Bravo.

O espaço abriu na semana passada as suas portas, em plena Praça D. Afonso V., na Foz do Porto. E, de acordo com Sandra Bravo, “esta localização também favorece o conceito uma vez que é deslocada do epicentro da movida portuense mas com um enorme fluxo residente e também turístico, proveniente da Foz da cidade, pelo que é um público adepto de conceitos alternativos e que procura experiências de qualidade, mas diferentes.”

Passando à ementa galáctica, aterramos diretamente no planeta dos Benedict Eggs. Aqui opções não faltam, mas o destaque vai para o Benedict Tabafeira - com base de english muffin, esparregado, tabafeira, molho holandês, omolete de claras, salada com alface romana, pepino doce e vinagrete de amendoim - e para o Benedict de Picanha - com picanha, 3 lâminas, ovo, molho béarnaise e cebolinho.

Benedict de Picanha créditos: Área 55

Na categoria das panquecas, há versões doces e salgadas. Nas salgadas lidera a Panqueca com bacon, abacate e ovo estrelado (6€), ao passo que nas versões doces há Panquecas com Nutella, manteiga de amendoim, leite condensado e, por fim doce de ovos e frutos secos.

Para quem procura opções mais reconfortantes no horário de almoço ou para um jantar antecipado, as sugestões da casa passam pela Bowl de frango - com batata frita, pão pita, frango, 2 pimentas, pepino doce laminado e mayo de limão - e a Bowl de moqueca - com camarão, caju, pimentos vermelhos, coco, alho, cebola, banana frita, arroz, malagueta e micros de coentros.

Bowl de frango créditos: Área 55

Mas também há opções light ou low carb. Além das tradicionais bowls de iogurte, granola, fruta e açaí que a lei do brunch dita, aqui há ainda uma Bowl fria que junta abacate e chocolate, banana, morangos e 3 tipos de chocolate, a Salada Caesar Palace Hotel para partilhar - uma salada típica mas com um twist de alface romana, molho caesar, tostas e parmesão - e ainda a Tapioca - com provolone grelhado, bacon, ovo estrelado, rúcula e tomate pico de gallo.

O Área 55 está aberto todos os dias das 08h às 20h, à exceção de sábado e domingo com abertura às 9h, e aceita reservas para o número 222 411 343.