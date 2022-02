O Akla Restaurant apresentou um novo menu de brunch, disponível todos os domingos, entre as 11h30 e as 15h00. Entre família ou amigos, o pequeno-almoço e o almoço juntam-se para uma experiência gastronómica. O novo menu é composto por Cesto de padaria e viennoiserie, bebidas quentes à base de café e chocolate, além dos diversos chás e infusões, e bebidas frias, onde os sumos naturais, smoothies e mimosas não podiam ficar de fora.

Aos Ovos Benedict juntam-se agora Ovos mexidos com queijo cheddar e sour cream e Ovos estrelados com cogumelos, Bacon (opcional), Pão torrado, Salsicha, Feijão e Tomate grelhado. Ainda nos salgados, é possível desfrutar de Tostas com abacate e Ovos escalfados ou com abacate, cogumelos, cebola crocante e tomate cherry; Prego no Bolo do Caco com batata frita e Club Sandwich.

créditos: Akla Restaurant

O Restaurante Akla propõe, para os mais doceiros, Panquecas ou Waffles com Nutella ou Maple syrup e, ainda, uma opção mais arrojada com Doce de abóbora, Creme de requeijão e nozes caramelizadas. Para uma escolha mais saudável, a carta inclui também uma Bowl com iogurte, granola, mel, fruta fresca e sementes.

Akla Restaurant

InterContinental Lisbon Hotel Rua Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: tel. 213 818 700; e-mail lisha.reception@ihg.com

O brunch orça os 29 euros por pessoa e com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%.

As reservas podem ser efetuadas através do telefone 21 381 8700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com