Com uma vista de cortar a respiração – até aos mais apaixonados - o Lumi Rooftop Restaurante e Bar (eleito o melhor restaurante com rooftop da Europa na 2ª edição dos World Culinary Awards) no último piso do Hotel Lumiares, abre a sua carta aos mais românticos, e não só, com uma sugestão de prato e de sobremesa especiais.

O Ravioli de camarão e vieira com mandioca e chili e o Mil Folhas de maracujá, gelado de baunilha e crumble de pistáchio são as duas propostas para desfrutar este momento, com a melhor companhia.

O magnífico sunset no horizonte convida ainda a pedir o Cocktail Especial do Mês. Com um nome alusivo à época, o Pick Me Up é preparado com Gin, Aperol, Xarope de Cenoura e Tangerina e Sumo de Lima e tem um preço especial de 8€. É composto por dois elementos – a base, cuidadosamente decorada para o efeito e a taça, que é separada da base quando se pega para beber.

Cocktail Pick Me Up créditos: The Lumiares Hotel & Spa

Descanse e desfrute a dois com uma massagem relaxante no Spa do The Lumiares. Pensado exclusivamente para quebrar a rotina e promover o bem-estar, esta é uma oportunidade perfeita. Inclui uma massagem para duas pessoas em simultâneo, acompanhado de uma taça de espumante e de chocolates artesanais da loja local Equador.

Para uma estadia completa, o The Lumiares criou a Experiência Romântica. Aproveite estes dias, em pleno coração de Lisboa, para usufruir do que a vida tem de melhor. Inclui tratamento VIP à chegada com oferta de bouquet de flores, oferta de uma garrafa de espumante e de chocolates no quarto, pequeno-almoço na suite, ou também poderá subir ao Lumi Rooftop e contemplar a vista magnífica da cidade de Lisboa pela manhã.

Spa Hotel Lumiares créditos: Hotel Lumiares

Duas massagens Ritual no Spa com oferta de duas taças de espumante e de chocolates artesanais após o tratamento. Desfrute de uma viagem completa pelos aromas e sensações com a massagem Ritual, que começa por uma esfoliação com sabão negro, rico em eucalipto, seguido de uma ida ao banho turco.

Spa do The Lumiares créditos: The Lumiares Hotel & Spa

Relaxe com uma massagem de corpo inteiro e acabe a sua viagem com um tratamento facial.