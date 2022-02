A chegada do dia mais romântico do ano antecipa-se no Porto com o buffet de brunch exclusivo do restaurante Astória. Para os que preferem celebrar o amor com mais tempo e tranquilidade, a 12 e 13 de fevereiro, juntam-se novas opções aos clássicos de pequeno-almoço, em pleno centro da cidade.

Entre macarons e tortas em forma de coração, uma seleção de frutos vermelhos, cake pops e uma imponente fonte de chocolate, a experiência gastronómica pode ser complementada pelos clássicos do brunch – ovos, panquecas, miniaturas, entre outras iguarias salgadas e doces, quentes e frias.

Astória Palácio das Cardosas Praça da Liberdade, nº 25, Porto Contactos: tel. 220 035 639; e-mail restaurante.astoria@ihg.com

Assim como na sua versão clássica, a edição de brunch de São Valentim orça os 25,5 euros, no sábado e domingo, entre as 12h30 e as 15h00.

As reservas fazem-se pelo telefone 220 035 639.