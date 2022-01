Numa cidade cosmopolita como o Porto, cada cliente tem o seu tempo e os seus próprios horários e, como tal, o conceito Brunch Forever nasce para responder às rotinas individuais e sob o lema “a qualquer momento, sempre!”. O novo espaço para brunchs localizado na Invicta, oferece, a qualquer hora do dia (das 9h00 às 23h00 de domingo a quinta e das 9h00 às 0h00 às sextas e sábados), um menu de tostas, húmus, burratas, ovos benedict, hambúrguer vegetariano, panquecas, waffles, smoothie bowls, entre outras.

Nas bebidas, destaque para os sumos naturais, os chás, e para os mais arrojados as Mimosas, um cocktail com sumo de laranja natural e espumante. A nova oferta no Mercado do Bom Sucesso, inclui também a recriação de alguns pratos tradicionais, adaptados ao conceito de brunch, como por exemplo a tosta de cogumelos à bulhão pato e a tosta de ervilha com ovo escalfado.

De acordo com Marta Lima, responsável pela marca, “o conceito deste novo espaço centra-se essencialmente numa oferta nutricionalmente equilibrada e saborosa, a pensar em todos aqueles que se preocupam com o bem-estar e que privilegiam os produtos de qualidade. Não queremos ser mais um espaço de brunch na cidade, queremos ser o espaço que oferece comida saborosa e autêntica, onde os ingredientes têm um sabor real e onde cores provém naturalmente próprios produtos, ou seja, o verde é das ervilhas e o rosa é da beterraba, por exemplo”.

De recordar que menu está ainda disponível em regime de take away ou em delivery através das plataformas uber eats ou glovo.