Para celebrar o Dia dos Namorados, o Therapist propõe um twist mais saudável a um clássico de São Valentim que nenhum de nós se cansa de dar e receber: os chocolates.

Nesta data especial, o restaurante funcional lança os seus novos Bombons Funcionais, com chocolate de stevia, manteiga de amendoim e doce de frutos vermelhos sem açúcar - tudo feito pelo Therapist, sem açúcares refinados, lacticínios ou gluten.

Os novos Bombons Funcionais serão vendidos em caixas de 4 unidades (€6) ou 8 unidades (€11), havendo a opção de serem adquiridos isoladamente, ou num combo com o Vinho Tinto Mainova (€20).

Bombons Funcionais créditos: Therapist

Mas esta não é a única surpresa que o Therapist tem reservada para o São Valentim. No Dia dos Namorados haverá também uma decoração à altura nos dois espaços do Therapist, em Alvalade e no Lx Factory, com jantar à luz das velas.

O menu à carta será mantido, com oferta de uma Mimosa a cada casal, e todo o restaurante vai funcionar à luz das velas, para um ambiente mais romântico e intimista neste 14 de fevereiro.

Fundado em 2017 por Joana Teixeira, o Therapist é um restaurante natural e consciente, uma clínica de nutrição funcional, um lab com workshops e talks e uma mercearia (in store e online) com diversos produtos, entre eles os originais Blends, Granolas Doces e Salgadas, e Kits com refeições líquidas e sólidas para 1 ou 3 dias (Summer Skin, Reduce e Detox, Reset, Immunity e Pro Aging).