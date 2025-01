O jantar do Dia dos Namorados no Alentejo Marmòris Hotel & Spa começa às 19h30, no lobby bar do hotel. Os casais são esperados com um daiquiri de morango, chilli e chocolate – os sabores e aromas típicos do Dia de São Valentim – e uma atuação ao vivo do pianista Paulo Novado, natural de Vila Viçosa.

Alentejo Marmòris Hotel & Spa Telefone: 268 887 010

https://www.marmorishotels.com/alentejo-marmoris-hotel--spa.html Valores:

Jantar de 14 de fevereiro: 85 € por pessoa, com bebidas incluídas

Estadia: a partir de 205€ por noite (mediante disponibilidade e tipologia do quarto) Horários:

Welcome drink: às 18h30, no Lobby Bar

Jantar: às 20h30, no restaurante Narcisus

Depois, os casais serão encaminhados para o restaurante Narcisus onde serão recebidos com um amuse bouche, uma ostra e vinagrete de citrinos, seguida pela entrada, um bisque de marisco e baunilha.

O jantar à luz das velas conta ainda com um prato de peixe: vieiras grelhadas com batata-doce e wasabi, e um de carne: lombinho de porco preto com cogumelos silvestres de molho de vinho tinto. Ao longo de toda a refeição, os casais poderão usufruir de vinho branco e tinto da seleção do restaurante, água, refrigerantes e cerveja.

Para terminar a refeição , serão servidos morangos com chocolate branco e pistácios, havendo também serviço de café, licoroso e trufas de chocolate negro. O jantar tem o valor de 85 € por pessoa, com bebidas incluídas.