As novidades na ementa da Cervejaria Liberdade incluem Polvo à Lagareiro e Arroz de pato

Entre as novidades de peixe na Cervejaria Liberdade, o destaque vai para o polvo, seja à Lagareiro ou num Arroz malandrinho com tomate e coentros, para o Linguini nero com mariscos, alho-francês e malagueta e para a Cataplana de peixes e marisco. O Arroz de pato confitado com chouriço de porco preto e as Costeletas de borrego grelhadas com molho de hortelã são os novos pratos de carne.

Emblemáticos da Cervejaria, os plateaus de marisco apresentam algumas surpresas. O “Plateau de Marisco Cervejaria” é ideal para uma pessoa, enquanto que o “Plateau de Marisco Avenida” e o “Plateau de Marisco Tivoli” são boas opções para partilhar.

créditos: Cervejaria Liberdade

A nova carta traz novidades também para quem prefere optar pela cozinha vegetariana e sugere um Ravioli de abóbora e suas sementes com pesto de manjericão e um Risoto de Portobello, manjericão, tomate seco e lascas de queijo da ilha.

Por fim, à lista de sobremesas, que inclui dois clássicos– os Crepes Suzette e a Sopa de morangos –, juntam-se a Tarte de amêndoa tradicional, o Leite creme queimado e a típica Tábua de queijos portugueses.

A Cervejaria Liberdade dispõe de dois menus, disponíveis ao almoço, durante a semana. O “Menu Executivo” (25 euros) oferece a possibilidade de eleger uma entrada e um prato principal ou um prato principal e uma sobremesa. Por seu turno, o “Menu Completo” (27,5 euros) abrange entrada, prato principal e sobremesa, além de ambos incluírem bebidas (refrigerante, água e café ou chá).

Cervejaria Liberdade Avenida da Liberdade, nº 185, Lisboa Contactos: tel. 213 198 620; e-mail: cavenidaliberdade@tivolihotels.com

Nas opções dos menus entraram dois novos pratos: uma Mariscada para duas pessoas (seis ostras, 200 g de gamba cozida, uma casquinha de sapateira) nas entradas e uma Cataplana de Peixes e Mariscos, também para duas pessoas, como prato principal.