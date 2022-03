O dia 16 de março “será certamente memorável no JNcQUOI Avenida”, informa aquele restaurante localizado em Lisboa, acrescentando: “este será um dia inteiramente dedicado a um dos vinhos mais aclamados a nível nacional e considerado um dos melhores vinhos do mundo: Barca Velha”. O jantar promete uma noite de grandes provas, com uma década de néctares durienses a desfilar à mesa, com as edições de 2000, 2004, 2008 e 2011.

Os clientes poderão optar por uma prova no Deli Bar, localizado no piso intermédio do JNcQUOI Avenida, que tem início às 17h30 com uma prova do Vinha Grande Rosé. Seguem-se as edições especiais de Barca Velha dos anos 2000, 2004, 2008 e 2011. Para saída de prova, foi selecionado o Taittinger Rosé. As reservas para a prova no Deli Bar estão disponíveis por 390 euros/pessoa e incluem canapés.

Para quem procura uma experiência mais exclusiva, o JNcQUOI Avenida promove o “Jantar com o Enólogo” com Luís Sotto Mayor, a partir das 19h30 e disponível por 430 euros/pessoa. A refeição tem início com Dona Adelaide Ferreira Branco 2015, seguindo-se uma prova cega de Barca Velha e Reserva Especial 1992. O menu do “Jantar com o Enólogo” será assinado pelo Chef António Bóia, chef executivo do JNcQUOI Avenida.

A pensar numa verdadeira imersão Barca Velha, os clientes podem optar pela prova no Deli Bar e “Jantar com o Enólogo” no JNcQUOI Avenida por 700 euros/pessoa.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



Criado em 1952, Barca Velha é o expoente máximo da Casa Ferreirinha. Um ícone dos vinhos portugueses e símbolo inquestionável da mais alta qualidade dos vinhos do Douro, o Barca Velha é declarado somente em anos verdadeiramente excecionais.