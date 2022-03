Numa homenagem a todas as mulheres que, com determinação e delicadeza, tornam o mundo num lugar mais justo e seguro, o Sushi At Home decidiu transformar, entre os dias 8 e 13 de março, os seus packs de uramakis tradicionais em uramakis solidários, numa edição limitada cor-de-rosa com arroz de beterraba que irão reverter em parte para a associação Corações com Coroa a apoiar mulheres em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.

Muitos direitos e liberdades das mulheres, que hoje se tomam como garantidos, são resultado de luta, persistência e sacrifícios no passado, e ainda há muito por percorrer.

Para celebrar todas essas conquistas e todas as mulheres que, de uma maneira ou de outra, continuam a lutar pela igualdade e liberdade, o Sushi At Home substitui o arroz tradicional por arroz de beterraba nos packs Uramaki Gamba Panada, Uramaki Salmão, Morango e Philadelphia e Fouramaki, apresentando assim os uramakis solidários com o tom rosado associado ao universo feminino.

créditos: Sushi At Home

E porque para fazer a diferença não basta colorir o sushi, o Sushi At Home vai doar 2€ por cada pack uramaki solidário vendido entre os dias 8 e 13 de março à associação Corações com Coroa que, apoiando maioritariamente mulheres em situações de risco ou vulnerabilidade, é pautada por uma cultura de solidariedade, igualdade e inclusão socio afetiva.

Idealizado para mimar todas as sushi lovers, os packs edição limitada Dia da Mulher estarão disponíveis de 8 de março até ao dia 13 de março, para entrega ou levantamento em loja, entre as 12h00 e as 16h00 e as 19h00 e as 23h00.