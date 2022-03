No calendário dos jantares vínicos para março do hotel The Yeatman, destacam-se, como próximos anfitriões, Howard’s Folly (10 de março) e Bacalhôa (31 de março). Abril inaugura com o 100 Igual a marcar a agenda para a primeira quinta-feira do mês (7 de abril), seguido da Casa Ferreirinha (14 de abril), Churchill’s (21 de abril) e da Casa Ermelinda Freitas (28 de abril). Já os jantares vínicos de maio começam com João Cabral de Almeida (5 de maio), seguindo-se Azores Wine Company (12 de maio) e Adega Mayor (19 de maio).

O menu, de quatro pratos, é desenhado em exclusivo para cada jantar vínico, pelo chef Ricardo Costa, de acordo com alinhamento de vinhos, descobrindo os novos lançamentos ou até colheitas antigas, assim como, edições particulares e formatos especiais de garrafas, que ajudam a contar a história singular de cada marca e de cada projeto. Estes jantares têm o custo de 90 euros por pessoa, com vinhos incluídos.

O “Meet the Winemaker” prepara também o seu regresso ao hotel um ano depois da sua estreia, embora com datas ainda a definir. Este formato convida a provar uma seleção de vinhos do produtor convidado, acompanhada de uma seleção de queijos e enchidos, num ambiente de “Masterclass” com vista para o Douro.

The Yeatman Rua do Choupelo, (Santa Marinha), Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 133 100, e-mail: events@theyeatman.com

As reservas para os eventos vínicos do The Yeatman (os jantares vínicos e os "Meet The Winemaker") podem ser feitas diretamente através do site, ou através do e-mail winecellar@theyeatman.com