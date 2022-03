De volta às adegas com guitarra portuguesa, promoções e bons produtos nacionais

A de 26 março, a partir das 10h00, a “Rota das Vinhas do Pó By Road”, convida a um circuito à adega e aos "jardins de vinhas" na Filipe Palhoça Vinhos, com um brinde de boas-vindas com Moscatel de Setúbal. O dia prossegue com uma visita guiada à Fernão Pó Adega, com prova de vinhos e tábua de queijo e compotas. O programa termina na Casa Ermelinda Freitas, com uma prova de vinhos, almoço típico com sopa Caramela servido no terraço panorâmico e visita à adega e ao Núcleo Museológico.

Um programa com o valor por pessoa de 33,5 euros, com as crianças entre os 4 e os 12 anos a pagarem 18,75 euros. Ponto de encontro na casa Filipe Palhoça Vinhos, Poceirão.

A visita carece de reserva prévia pelo telefone: 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com

Também a 26 março (19h30) a Casa Dupó, Fernando Pó, acolhe um recital de guitarra portuguesa. O programa inclui a visita guiada à adega, concerto, provas de vinhos comentadas e degustação de produtos regionais, com sopa Caramela, tábua de queijos e enchidos, pão broa de milho e tostas.

A guitarra portuguesa comentada por Pedro Antunes e Miguel Silva num espetáculo que percorre a história daquele instrumento musical num reencontro com grandes intérpretes.

A ação orla os 20 euros por pessoa, com as crianças entre os 4 e os 12 anos a pagarem 10 euros.

O recital e visita carecem de reserva prévia pelo telefone 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com

A 26 e 27 março, terá lugar o Arrábida Walking Festival, iniciativa de que conta com um preenchido programa. Nesse âmbito, a Rota de Vinhos da Península de Setúbal organizou um programa com visitas guiadas às seguintes adegas: 26 março: Bacalhôa – Vinhos de Portugal, Quinta de Alcube e Venâncio da Costa Lima; 27 março: José Maria da Fonseca e Quinta do Piloto.

Reservas prévias necessárias pelo telefone 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com

Finalmente, ao longo do mês de março a casa Venâncio da Costa Lima recria a tradição de antigamente com os dias do Avio. As “patroas” das redondezas desciam da serra e vinham à aldeia e aí enchiam a alcofa com os melhores produtos: queijo, enchidos, pão, vinhos e Moscatéis. A recriação desta tradição tem lugar nas instalações do produtor Venâncio da Costa Lima, Quinta do Anjo, às sextas-feiras (9h00-13h00 e 15h00-19h00) e sábados (10h00-19h00).

Na compra de uma garrafa de vinho na loja da adega, o Avio da Semana inclui um pão caseiro, um queijo de Azeitão, uma conserva de atum em azeite, uma conserva de sardinha em tomate picante e uma embalagem de azeitonas, por mais 11,95 euros.