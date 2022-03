Tejo a Copo põe à prova vinhos de 26 produtores em Santarém

Entre as 15h00 e as 21h00 de sábado, 26 de março, Santarém, volta a ser palco da maior mostra de Vinhos do Tejo, numa iniciativa que reúne 26 produtores da região e que faz da mesa ribatejana um dos pontos de interesse, com a presença do restaurante OH!Vargas. Também um dos produtos emblemáticos de Rio Maior contará com apresentação e venda num espaço que lhe será dedicado no Tejo a Copo: A Loja do Sal representará, na “capital do gótico”, as salinas de Rio Maior.

Do programa desta edição do Tejo a Copo fazem parte três conversas sobre o vinho, guiadas pelo sommelier Rodolfo Tristão. A primeira está marcada para as 16h00 e versa a “Fernão Pires do Tejo”, a casta mais expressiva da região e a rainha das uvas brancas. Segue-se a homónima, mas nas tintas – “Castelão do Tejo” – a protagonizar o momento das 17h30. “A diversidade do Tejo” é chamada à conversa das 19h00.

créditos: Goncalo Villaverde

O evento é de acesso livre e as provas gratuitas, mas de inscrição obrigatória, feita no local por ordem de chegada. Para participar nas provas e para provar os vinhos do evento é necessário comprar o copo oficial do evento, que tem um custo de 3 euros e é comprado à entrada do evento. Os petiscos custam 5 euros a unidade.

Marcarão presença no evento os seguintes produtores: Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Batista’s by Pitada Verde, Canto do Marquês (Isabel Cabral), Casa Cadaval, Casal Branco , Casal das Freiras, Casal do Conde, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Escaravelho Wines, Falua, Fiuza, Mouchão do Inglês, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Escusa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Arrobe, Santos & Seixo, Vinhos Franco, Vinhos Zé da Leonor.