A Adega Cabeças do Reguengo é a produtora convidada da primeira prova de vinhos de 2022 do Clube do Vinho do Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte. No decorrer do encontro a 26 de fevereiro (18h00), o produtor João Afonso irá conduzir uma apresentação de néctares com características de viticultura biológica/biodinâmica. As vinhas velhas na Serra de São Mamede, em Portalegre, expressam um dos melhores terroirs nacionais.

“É com muito orgulho que damos início à temporada do Clube de Vinhos deste ano, com o produtor da Adega Cabeças do Reguengo, que tem feito um caminho importante no reconhecimento das vinhas velhas da Serra de S. Mamede, com vinhos de enologia minimalista”, refere Luísa Rebelo, diretora geral de Torre de Palma Wine Hotel.

Dando a conhecer o que se faz no Alentejo, o Clube do Vinho é um espaço de apresentação, prova e convívio que, integrado no ambiente histórico e de tradição deste projeto familiar com origens no século XIV, ganha um sabor especial na Adega, na Sala das Barricas e na Sala de Provas, três espaços dedicados a esta paixão que faz parte da identidade de Torre de Palma - a produção de vinho e o enoturismo.

Para participar no evento, gratuito e aberto ao público, basta enviar um e-mail para reservas@torredepalma.com ou através do telefone 245 038 890.