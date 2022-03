Para o novo brunch, com o sabor e as cores da primavera, o chef António Alexandre, do Lisbon Marriott Hotel, preparou um menu que inclui novas iguarias onde se privilegiam os produtos da época.

A refeição inclui uma grande variedade de pratos deliciosos como o Bowl de tofu, gengibre, abacate, pepino, cenoura e vermiceli; Cocktail de camarão e abacate; Salada Rainbow, morangos, nozes, espinafres, mozarella, manjericão e balsamico; Gaspacho de morangos; Salmão fumado com molhos e condimentos; Empadas veganas de batata-doce, cogumelos e espinafres; estação de omeletes; Arroz de açafrão e ervilhas.

Pratos frios e quentes que não esquecem os clássicos de sempre do brunch do Lisbon Marriott Hotel, como é o caso do Naco de rosbife assado com ervas aromáticas. Como também não poderiam faltar as sobremesas, caso do Brûlé de baunilha, mousse de abacate e limão de Mafra com granola caseira; Pudim de tapioca com manga; Mousse de chocolate com hortelã; Cheesecake com doce de morangos bios.

O Brunch buffet Lisbon Marriott Hotel orça os 30 euros por pessoa, com o pacote de bebidas a custar 8 euros (inclui água, cerveja, refrigerante, vinho branco e tinto e soft drinks). À chegada, os comensais são brindados com a oferta de um welcome drink mimosa, espumante ou rosé.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Contacto: Tel. 21 723 5400

As reservas podem ser feitas através do telefone 217 235 400 ou do e-mail: lisbon@marriotthotels.com