O programa que vigora de 9 a 17 de abril começa com uma visita guiada à Adega José de Sousa, nomeadamente às instalações modernas e antigas. Estas duas adegas trabalham dois estilos muito distintos, aliando a tradição com a inovação. Na Adega dos Potes, o método de fermentação ancestral e antigo está presente na produção dos vinhos, já na Adega Moderna, a tecnologia implementada na produção é indispensável para conseguir atingir a excelência.

No final da visitas decorre uma prova de dois vinhos para os adultos e a prova de dois sumos para as crianças, acompanhada de doces tradicionais alentejanos e queijos. Enquanto os pais desfrutam dos vinhos, os mais novos vão explorar alguns recantos da adega e do terraço durante uma divertida caça aos ovos.

Preço por adulto: 15 euros. Preço por criança dos 3 aos 17 anos: 10 euros. Preço família (dois adultos + duas crianças): 45 euros.