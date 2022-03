O Pão de Santa Clara é o principal lançamento de Páscoa da Panidor, com a receita original desenvolvida pelas irmãs do convento de Santa Clara, em Monte Real, e que a cederam à Panidor. As irmãs ensinaram ainda a equipa da empresa de Leiria a fazer esta receita no próprio Convento de Santa Clara, em Monte Real.

A outra novidade de Páscoa é a Almofada Portuguesa, uma reformulação da tradicional Bôla de Enchidos, uma massa de brioche com um generoso recheio de queijo, fiambre e chourição.

Além destes novos produtos, a Panidor acaba ainda de lançar os Segredos de Páscoa, com uma receita melhorada, e mantém o fabrico dos tradicionais folares (com e sem ovo).

“O Pão de Santa Clara é um produto conventual que as irmãs do convento de Santa Clara me ofereciam todos os anos e que sempre quisemos reproduzir na Panidor”, afirma Marta Casimiro, Administradora e Diretora de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Panidor.

E acrescenta: “É, por isso, uma honra termos ido ao próprio convento aprender a fazer este pão e que as irmãs nos tenham cedido a sua receita milenar, para podermos reproduzir este maravilhoso pão, que agora poderá chegar a todos os portugueses”.

Estas delícias estarão muito em breve disponíveis nas cadeias de supermercados.