A Claras em Neve lançou um menu dedicado à época pascal, como os ovos trufados, compostos por uma casca de chocolate Belga, um recheio cremoso no interior e uma nova camada de chocolate para selar. Com duas opções de sabor (Chocolate Branco e Oreo ou Chocolate ao Leite, Nutella e Feuilletine), estes ovos são embrulhados num tecido azul e finalizados com um laço de fita colorida.

Ainda nas novidades com assinatura da Claras em Neve, há ovos recheados, disponíveis em dois tamanhos e três sabores, que combinam diferentes cores, sabores e texturas, sendo possível optar entre o Ovo de brownie, doce de leite e crocante de amendoim; o Ovo de lima-limão e blueberry; e o Ovo de cenoura e brigadeiro de chocolate. Para os mais indecisos e para provar mais de um sabor, a sugestão é o Trio de mini ovos, um pack bem guloso que combina os três sabores do menu.

Para os que quiserem um ovo verdadeiramente especial, a escolha pode recair no Ovo de chocolate belga Callebaut negro, trufado com caramelo, praliné de avelã e Avelãs Caramelizadas. O interior acolhe seis trufas recheadas com caramelo e praliné. A decoração apresenta-se com um corante em pó dourado e uma moeda de chocolate branco.

No que toca aos bolos, o Bolo Páscoa apresenta-se repleto de pequenos detalhes, com cobertura de buttercream de merengue italiano. Disponível em duas versões (com e sem coelhinho a decorar), permite escolher o sabor da massa (baunilha; lima-limão e blueberry; chocolate; cenoura) e do recheio (brigadeiro de chocolate; doce de leite; brigadeiro de lima-limão; brigadeiro branco com compota artesanal de frutos vermelhos).

Para terminar, há uma caixa presente de nove brigadeiros.

As encomendas do menu Páscoa podem ser feitas através das redes sociais, especificamente no Instagram e Facebook (@clarasemneveconfeitaria), e-mail confeitaria@clarasemneve.com) ou Whatsapp (918 990 415), com entregas próprias em toda a região da Grande Lisboa. É ainda possível encontrar a Claras em Neve na UberEats e BoltFood.