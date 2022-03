O chef do restaurante Pecado, Pedro Miguel Rosa, sugere para o domingo de Páscoa um menu a abrir com Maranhos, acompanhados de grelos salteados. De seguida, o tradicional Cabrito com batatinha no forno e esparregado. A terminar, umas Papas de carolo com gelado de canela.

O edifício com mais de 500 anos de história onde se instala a unidade hoteleira conta com um claustro, uma igreja, um salão, um restaurante, piscina interior e spa, jardim e um campo de padel. Fora da unidade, não há como resistir às caminhadas no parque junto ao hotel, desfrutando dos percursos pedonais rodeados pela natureza. Bem perto fica a Serra da Estrela e muitas aldeias históricas por onde passear, como é o caso de Castelo Novo e Monsanto.

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa resulta da recuperação das ruínas de um antigo convento do século XVI e é único pela sua beleza, pela sua história e pela sua localização privilegiada sendo, por isso, o lugar ideal para passar esta Páscoa.

O almoço de Páscoa orça os 37 euros por pessoa (bebidas não incluídas), com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 275 249 670 ou e-mail info@conventodoseixo.com