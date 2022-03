Este ano a Páscoa mascara-se de coelhinhos e ovos brigadeiros

Este ano, o coelhinho da Páscoa sente-se generoso e chega com a cesta bem carregada de brigadeiros. A Brigadeiro Gourmet LX volta a reforçar o cardápio com novidades especialmente pensadas para esta época festiva.

No que toca aos brigadeiros as caixas são de 4, 6, 12, 24 ou 50 unidades (entre os 6,40 e os 79 euros), decorados com pasta de açúcar em motivos alusivos à Páscoa, como ovinhos coloridos e coelhinhos. É possível escolher os sabores, havendo 13 opções disponíveis – Leite, Branco, Casadinho (um combo dos dois sabores anteriores), Amargo, Pistacho, Churros, Coco, Limão, Palha Italiana, Arco-Íris, Avelã, Caramelo Salgado, Doce de Leite, Romeu & Julieta (queijo com goiabada), Sensação (morango com brigadeiro amargo) ou Alegria (brigadeiro ao leite decorado com drageias coloridas de chocolate).

Brigadeiro Gourmet LX

Para a Páscoa de 2022 está de regresso a Flower Box (55 euros), uma caixa de 12 brigadeiros decorados, com sabores à escolha, acomodados numa gaveta e acompanhados por um ramo de flores.

No que toca à coqueluche desta festividade, o Ovo de Páscoa, as opções são para todos os gostos, idades e feitios: comecemos pelo Ovo BGLX (16 euros), cortado ao meio, com casca e recheio de brigadeiro de leite, coberto de granulado colorido e decorado com um coelhinho mergulhado na “piscina” de brigadeiro. No cardápio também se encontra o Ovo Ruby com Bolo (13 euros) e Ovos de Colher (13 euros), Ovos Recheados (18 euros) e a Trilogia de Ovos (12 euros).

Brigadeiro Gourmet LX

Nos bolos, refira-se o Doce Páscoa (desde 40 euros) é um semi naked com cobertura de buttercream natural, decorado com um ovo de caramelo, um ovo ruby e vários mini ovinhos. Já o bolo Páscoa Feliz (desde 40 euros) vem em camadas, com cobertura de buttercream de chocolate e recheio à escolha, finalizado com mini ovos, amêndoas e granulado amargo. Por seu turno, o Vulcão Coelho Maroto (desde 38 euros), com sabor da massa e do recheio à escolha, deve o seu nome ao brigadeiro colocado propositadamente no centro e que, após cortada a primeira fatia, escorre como lava. Para a Páscoa, o vulcão apresenta-se a rigor e traz um coelhinho mergulhado no brigadeiro.

O menu já está disponível na loja online e no Quiosque da Brigadeiro Gourmet Lx, no Oeiras Parque.