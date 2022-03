A 2 de abril, vai estar tudo a postos para celebrar o primeiro ano da Madam Bo. Para festejar em grande, estarão à prova as variedades mais concorridas, numa oferta que inclui a seleção de oito dumplings (de sabores aleatórios).

Das 13h00 e às 15h00, no Príncipe Real, por ordem de chegada, para comer no restaurante ou grab-and-go, todos os clientes podem experimentar ou reviver os sabores e texturas do primeiro espaço em Lisboa com o conceito de dumplings asiáticos.

À parte a oferta, não faltam oportunidades para celebrar os sabores que encontramos na carta do Madam Bo: o Menu All You Can Dumpling está disponível de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 14h30, com a oportunidade de desfrutar de forma ilimitada dos variados sabores de dumplings do restaurante por 14,90 euros.

O Madam Bo nasceu através de quatro amigos, loucos por viagens e street food, que se juntaram para trazer a Portugal as texturas e sabores da Ásia, com uma premissa: “com a comida do mundo, feita à mão e para partilhar, os clientes viajam até ao continente asiático, através de street food autêntica e com sabores fortes, com especial foco na simplicidade e minuciosidade – acessível para todos”.

Madam Bo Rua Maestro de Pedro Freitas Branco, nº 26B, Lisboa Contactos: tel. 213 950 231; hello@madambo.pt

Com o desenvolvimento do projeto, nasceu também o "in&out", o projeto mensal que conta com edições limitadas desenvolvidas em parceria com chefs de renome. A cada mês é convidada uma personalidade a desenvolver o produto do mês, com o principal objetivo de desafiar o melhor da street food asiática.

No início do mês é realizado um evento de lançamento no restaurante para apresentar o novo chef e o respetivo dumpling-novidade.