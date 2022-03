Entre as novidades da nova carta, Sergio Crivelli preparou uma Pasta alla Puttanesca, um prato napolitano onde se combinam o azeite, o alho, as anchovas e as alcaparras, acompanhado com malagueta, azeitonas, tomates cherry e salsa. “Esta é uma comida de conforto, que os homens costumavam pedir já tarde na noite, quando saíam dos bares e queriam comer qualquer coisa antes de voltarem para as suas mulheres em casa”, conta o chef nascido na região de Úmbria. Um prato para o picante, a sugestionar-se para estes dias mais cinzentos de chuva e frio.

créditos: Sergio Crivelli – Ristorante Italiano

Para a nova viagem gastronómica no seu restaurante (Rua Brito Capelo, nº 705, Matosinhos), que o chef faz questão que seja transversal a Itália, Sergio Crivelli propõe ainda um Raviolli di Funghi Porcini com três espécies de cogumelos do género boletus, uma pasta fresca produzida no Laboratório de Massa contígua ao Ristorante e que é finalizada num parmesão de cura de 30 meses. Em alternativa, o Chef sugere um Rigatoni Ai 4 Formaggi Tartufati, com natas, queijos italianos e trufas negras.

Outra das propostas, explica de Sergio Crivelli, parte das cotolettas, “uma carne de vitela, muito tenra e sem osso, que nos transporta para os sabores milaneses”.

Na carta para a primavera/verão são integradas quatro opções. A Cotoletta alla Milanese, com o bife a ser panado com panko (um pão ralado mais grosso); a Cotoletta Ai Quattro Pepi, frito em manteiga, com molho à base de pimentas coloridas, cognac, natas, mostarda de Dijon; a Cotoletta Alla Boscaiola, confecionada com azeite, alho, cogumelos frescos, vinho branco e salsa; ou a Cotoletta Alla Parmigiana, onde o fiambre, o molho tomate e a mozarela são envolvidos no panko, de modo a conferir uma textura especial à carne de vitela.