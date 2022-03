Junta-se o primeiro restaurante em Lisboa com o conceito de dumplings asiáticos à primeira soda artesanal biológica em Portugal e o resultado só podia ser um: comemorar a primavera de forma saborosa e refrescante, com dumplings e, a acompanhar, sodas biológicas, sem álcool, levemente gaseificadas e feitas com ingredientes 100% naturais.

Temperaturas a aumentar e dias mais longos, refletem-se em manhãs com mais ânimo e finais de tarde mais descontraídos, que podem ser desfrutados no restaurante Madam Bō, com a marca Why Not Soda, que conta com bebidas com quatro sabores diferentes atualmente: limão e erva mate, pêssego e gengibre, framboesa e tomilho, e cola natural.

Madam Bo Rua Maestro de Pedro Freitas Branco, nº 26B, Lisboa Contactos: tel. 213 950 231; hello@madambo.pt

Acresce que a 27 de março (domingo), aos almoços e jantares os clientes recebem como oferta duas sodas, na compra de um menu Dumpling Party, para duas pessoas.