Chef Vítor Sobral é o anfitrião de jantares vínicos no restaurante Tasca da Esquina

Um jantar vínico alia sempre uma ementa gastronómica a uma seleção de vinhos, de forma a encontrar o casamento perfeito. É uma experiência com diversos momentos de degustação, que permite explorar a harmonização entre o vinho e a gastronomia, na linha de divulgação dos produtos nacionais que o chef Vítor Sobral defende.

Na Tasca, estes jantares acontecerão uma vez por mês, e ao chef Vítor Sobral juntar-se-á sempre um produtor de vinho nacional. No mês de março, é a vez dos vinhos do Douro da Quinta do Passadouro marcarem presença na capital.

Situada perto de Vale de Mendiz, no Douro, a Quinta do Passadouro produz vinho do Porto e vinhos DOC do Douro de qualidade. As suas vinhas vão dos dois aos 70 anos, contando com as tradicionais castas do Douro, como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Touriga Franca e o Sousão.

Quinta do Passadouro.

O menu, criado pelo chef Vítor Sobral, é constituído por cinco momentos: Robalo marinado, citrinos, mirtilos, gengibre e menta (Passa 2020 – branco), Caril de camarão tigre, manga assada, bimis e caju (Passadouro 2019 – branco), Tempura de choco com caldeirada de berbigão (Touriga Franca 2016 – tinto), Empada de rabo de boi com pickles de pera bêbada (Touriga Nacional 2016 – tinto), Tarte de chocolate com caramelo salgado e praliné de amendoim (Porto – Qta. Do Passadouro 2019 Vintage).

“É com muito gosto que (re)inauguramos os jantares vínicos mensais na Tasca, aproximando o universo gastronómico dos produtores de vinho nacionais. Iniciamos com os vinhos da Quinta do Passadouro, que casam na perfeição com a ementa pensada para este primeiro jantar. O nosso objetivo é organizar um jantar vínico por mês, convidando sempre um produtor nacional para se juntar a nós”, reforça Vítor Sobral.

Tasca da Esquina Rua Domingos Sequeira 41C, Campo de Ourique, Lisboa Contactos: Tel. 919 837 255; E-mail: info@tascadaesquina.com

A experiência a 24 de maço (20h00) é limitada a 30 lugares e o valor é de 78 euros por pessoa, com bebidas incluídas. As reservas deverão ser feitas através do contacto telefónico 919 837 255.