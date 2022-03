No espaço onde anteriormente funcionou o restaurante Belcanto (duas estrelas Michelin), José Avillez abre agora o seu Encanto, casa com 40 lugares, no Largo de São Carlos. A arquitetura de interiores esteve a cargo do Studio Astolfi.

O Encanto abre ao jantar, de terça a sábado. Pelas mesas desfilam os vegetais, preparados de forma cuidada, num menu de degustação único, 100% vegetariano, com cerca de 12 momentos. “Um jogo de cores, texturas e temperaturas com sabores contrastantes e inesquecíveis é apresentado de forma surpreendente e original”, lemos na nota de imprensa que acompanha a apresentação do Encanto.

Legumes, folhas, sementes, algas, cogumelos, flores, frutos, ovos e queijos são preparados e servidos delicadamente. A acompanhar, sugerem-se vinhos biodinâmicos e cervejas artesanais ou sumos, infusões e kombuchas caseiros, que podem ser escolhidos à carta ou em menu.

Caril verde, legumes verdes, citrinos verdes Grupo José Avillez

“O Encanto é o nosso primeiro restaurante com um menu único 100% vegetariano. Este é um espaço encantado feito a pensar no que a terra nos dá de melhor. E com a vontade de contribuir para um mundo mais sustentável”, explica José Avillez, acrescentando: “no Encanto elogia-se o trabalho de pequenos produtores locais ou de proximidade e dá-se palco aos produtos sazonais”.

O menu em 12 momentos desfila como apresentado de seguida:

Linhaça/Aipo /Tonburi; Amendoim satay /Paprica/Limão; Peixinho da horta/Romesco; Feijão/Abacate/Leite de tigre/Flores; Ouro/Húmus;

Tremoço/Azevia de favas;

Pão de espelta /Manteiga fumada/Cinzas de sálvia;

Cenoura/Azeitona/Leite de pinhão;

Beterraba/Batata-doce/Dijon;

Gema confit/Tupinambo/Caldo de feijão/Trufa;

Caril verde/Legumes verdes/Citrinos verdes;

Couve-coração/Milhos de cebola/Queijo da Ilha;

Arroz/Trufa preta/Espinafres/Manteiga de ovelha;

Encanto por José Avillez Largo de São Carlos, nº 10, Lisboa Horário: aberto de terça a sábado, para jantar, das 19h00 às 22h30. Contactos: 211 626 310

Cogumelos/Alho-francês/Massa folhada;

Sorvete de morango/Coco/Brócolos;

Merengue/Creme de pinheiro/Kumquat; Maçã/Yuzo.

O menu Encanto de 12 momentos orça os 95 euros por pessoa.