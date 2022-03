XXL by Olivier lança novos pratos e cria as sugestões do mês

“Esta é a cozinha de abraço de mãe­”, anunciou Olivier da Costa em novembro, quando inaugurou o XXL, sucessor do icónico XL, frente à Assembleia da República. Cumprindo a promessa de levar à carta um contínuo crescendo de pratos, o restaurateur entregou-se à cozinha e de lá extraiu oito novidades, com as “Sugestões do Mês” entre os 21 e os 44 euros, e que agora chegam ao seu mais recente conceito.

À Picanha de Tamboril, Bitoque de Lagosta e soufflés, o XXL acolhe agora mais alguns dos pratos favoritos de Olivier da Costa. A veia criativa de chef leva um novo capítulo à carta, com a “Sugestão do Mês” a recriar a cozinha de casa do empresário, que já soma mais de 20 restaurantes abertos em três continentes e quatro países.

Bacalhau à lagareiro. XXL by Olivier

Os Filetes de peixe galo com arroz de tomate e bivalves, a Açorda de gambas com pão alentejano e gambas a la Guilho, bem como as Iscas à portuguesa com a cebolada e acompanhadas pelas batatas cozidas, somam-se à nova carta, com preços entre os 21 e os 29 euros. A fechar o sexteto de tentações da “Sugestão do Mês”, e com preços até 44 euros, os Escargots com manteiga de ervas para entrada, as 450 g de Costeletinhas de cordero lechal, o Ris de veau com puré de trufa preta e uma “Bomba branca” para um guloso final da refeição.

Restaurante XXL Calçada da Estrela, nº 57, Lisboa Contactos: tel. 911 807 513; e-mail: xxl@olivier.pt

Neste novo menu de novidades, o cliente recebe o desafio de se tornar ele próprio o decisor daquilo que vai entrando na carta fixa do XXL, com uma votação online onde qualquer um destes pratos – bem como os demais que Olivier da Costa adicionar ao longo dos meses – poderá entrar na carta permanente. Nesta, entram agora, inseridos na vaga de novidades, a posta alta e vigorosa de Bacalhau à Lagareiro com cebolada e pimentos assados e o Magret de pato com redução de vinho do Porto.