Em Queluz, um encontro à mesa de uma hamburgueria com Dom João VI e a Dona Filipa de Lencastre

A vila de Queluz sempre encantou as gentes que por lá vivem ou quem visita pelo romantismo, exuberância e imponência do seu principal marco histórico por onde passaram três gerações da Família Real portuguesa – o Palácio Nacional de Queluz. Mas a vila é mais do que o Palácio e a história a este associado, é também um lugar de boas gentes, bons costumes e boa gastronomia.

É precisamente essa boa gente, bons costumes e boa gastronomia que se encontram n’ A Gália Hamburgueria, Pregaria & … assim mesmo, com “reticências” a finalizar - para que se possa dar sequência à história do passado mas também à mais recente.

A Queluz da revolução do 25 de Abril marcou os seus dias pela resistência e persistência das suas gentes no que significava “ser de Queluz”, sem demora apelidados de Gauleses, e Queluz de “Gália”. Quando os proprietários deste espaço decidiram lançar o projeto em 2016, a escolha do nome estava há muito decidida.

No que toca aos comeres e, no caso vertente, às novidades da carta, destaque para o Dom João VI (9,9 euros) – hambúrguer de bacalhau com grão com 160 g, pasta de azeitona, grelos salteados e castanha de caju, servido em Bolo do Caco - e o Dona Filipa de Lencastre (8,9 euros) – hambúrguer de legumes e feijão com 160 g, queijo vegan, cebola caramelizada, alface e tomate também servido em Bolo do Caco. A acompanhar há sempre a opção de pedir batata frita ou salada ou arroz.

A Gália Hamburgueria, Pregaria & …

Estas duas novidades passam a integrar o menu do espaço que permite ao cliente optar pelo formato hambúrguer ou prego em quase todas as sugestões disponíveis. Os mais pequenos não foram esquecidos e para eles existe o – Gaiato (4,9 euros) – hambúrguer de carne com 100 g, queijo edam, alface e tomate.

Dada a sua localização e história, A Gália Hamburgueria, Pregaria & … é também em si mesmo um “quase-museu” que leva muitos dos visitantes a entrar para admirar as muitas fotos e objetos de alguma forma contam um pouco da história de Queluz. A estas juntam-se as referências às figuras da família real que surgem um pouco por todo o espaço começando logo pelo menu.

Já em 2019, e como complemento, A Gália lançou na “porta ao lado” a marca Gelados com Todos, onde numa parceria com a Gelados de Portugal. Os destaques vão para sabores como Ovos Moles, Pastel de Nata, Requeijão com Doce de Abóbora e Castanha com Vinho do Porto, obviamente sem esquecer os aromas clássicos.

A Gália Hamburgueria, Pregaria & … Avenida da República, nº 17-1, Queluz Horário: de terça a domingo, das 12h00 às 22h30 Contactos: tel. 211 366 677

E se não tiver oportunidade de visitar A Gália Hamburgueria, Pregaria & …, além do serviço de take-away, todas as opções estão disponíveis nas plataformas de entrega Uber Eats e Glovo. A cozinha nunca fecha, sendo o serviço contínuo entre as 12h00 e as 22h30 e são aconselhadas as reservas.