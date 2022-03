O Shiso Burger foi fundado por Tieu Khai Hien e Thanh Tam Nguyen, ambos de origem vietnamita, com experiência na indústria de alimentos. O Tam sempre esteve mais focado na área de sushi e tem uma grande paixão por produtos relacionados à carne. O Hien começou como ajudante de cozinha, mas com o tempo despertou a sua curiosidade por explorar mais a fundo as áreas internas do negócio.

Em Lisboa, o novo restaurante Shiso Burger (Rua Pedro Nunes, nº 23C) apresenta uma carta onde se destaca o Chilli Lemon (Thai), o Bulgogi (coreano), hambúrgueres de peixe como o Ebi com camarão Black Tiger, o Shiso com atum marinado e folha de shiso, o Salmão Teriyaki com filete de salmão e molho Teriyaki e os vegetarianos como o Tofu e o cogumelo Portobello.

O primeiro Shiso Burger surgiu em 2013, num pequeno local com menos de 80 metros quadrados no centro de Berlim. Na altura não existiam muitos restaurantes gourmet de hambúrgueres na cidade, e por isso, dada a paixão de um dos sócios por produtos relacionados com carne, decidiram abrir um conceito diferenciador, fazendo uma junção do melhor dos dois mundos: hambúrgueres combinados com ingredientes saudáveis e inspirados na Ásia.