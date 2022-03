O Rocco continua de portas abertas à cidade e, nesta Páscoa, terá um almoço com um menu preparado ao pormenor, e ovos de chocolate caseiros, para diferentes apetites.

Será no Ristorante, um dos espaços que compõem o Rocco, que o almoço de Páscoa será servido. O buffet incluirá saladas, carpaccios e fumados, seleção de queijos, camarão e sapateira. Nos pratos principais haverá Cabrito assado à Padeiro, Confit de bacalhau, Risotto de Abóbora e Taleggio em roda de parmesão e Lasagna alle Verdure.

Nas sobremesas, os sabores italianos e portugueses também convivem bem lado a lado: além de Folar da Páscoa, Pão de Ló de Alfeizerão e Arroz Doce Tradicional, haverá Tiramisù Clássico, Salame del Papa, Cassata Siciliana e… o melhor presente de Páscoa: os ovos de chocolate Rocco, feitos no restaurante. O almoço tem o valor de 85€ por pessoa e as reservas podem ser feitas em www.rocco.pt.

créditos: Rocco

E para que a doçura da Páscoa possa chegar a todos, a equipa do restaurante preparou uma edição limitada de Ovos de Chocolate que podem ser oferecidos e levados para casa. Obra do chef de pastelaria Claiton Ferreira — recorrendo ao chocolate português Melgão e casando-o com frutos secos italianos, trufa ou caramelo salgado — os ovos estão disponíveis para venda no restaurante e através do site, de 01 a 17 de abril.

Há três opções diferentes, tendo o maior 50cm de altura e 2,8kg de peso, e o ADN cénico do Rocco: "imponente, contemporâneo e irresistível”, segundo Claiton. Da tipologia XL, o Rocco Egg (180€) tem apenas 10 exemplares, guardados para os verdadeiros apreciadores, e sabor intenso do chocolate negro Piura Blanco 70% e recheado de trufas de caramelo e flor de sal, praliné de pistachio siciliano, praliné de avelã de Piemonte e de chocolate negro.

Rocco Egg créditos: Rocco

O Amalfi Egg (50€), é inspirado “em Capri, e na costa Italiana”, assegura o cozinheiro, e combina chocolate negro 70% com chocolate de leite 40%, incluindo ainda avelã de Piemonte, que o torna mais untuoso.

Amalfi Egg créditos: Rocco

O Easter Basket (75€) contém 2 de chocolate de leite e 2 de chocolate negro recheados de trufas de caramelo e flor de sal, praliné de pistachio siciliano, praliné de avelã de Piemonte e chocolate negro, e ainda 3 embalagens de amêndoas de chocolate negro, caramelo e flor de sal, caramelo e chocolate, e chocolate branco e framboesa.

Easter Basket créditos: Rocco

Habitualmente associado a momentos inesquecíveis, o Rocco tem tudo preparado para que esta Páscoa fique para a história, seja no restaurante com uma mesa recheada, seja com uma oferta a que ninguém passa indiferente.