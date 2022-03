Para comemorar o despertar da primavera, o The Yeatman apresenta a 1 de abril e numa das principais salas de eventos do hotel, o “Jantar Especial de Primavera”, com um menu exclusivo preparado pelo chef Ricardo Costa e uma seleção de vinhos desenhada especialmente para esta ocasião.

O evento divide-se em dois momentos. Iniciando com um cocktail onde é apresentado um elenco de dez sabores de assinatura de Ricardo Costa, como o Lírio nitro, a combinação de Ostras, jalapeños e maçã verde, Caranguejo casca mole, Lavagante e vichyssoise, Sanduíche de vaca velha ou a dupla arrojada de Churros e caviar.

créditos: The Yeatman

Despertado o apetite, segue-se o menu de seis pratos, com produtos da estação. A começar com uma refrescante Salada de tomate e lagostim, que inicia um mergulho pelos sabores do mar com o Pargo legítimo, acompanhado por cogumelos, salicórnia e cebolinhas e o prato de Atum braseado, com ouriços e salada de nabo.

No prato de carne, serve-se um Frango coquelet, com couve roxa, spring onion e hibiscos. Para a sobremesa, uma doce transição sazonal, com uma primeira criação de Queijo e ananás, seguida de uma Laranja sanguínea, com pistáchio e açafrão.

The Yeatman Rua do Choupelo, (Santa Marinha), Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 133 100, e-mail: events@theyeatman.com

A iniciar pelas 19h30, o “Jantar Especial de Primavera” do The Yeatman tem o custo de 180 euros por pessoa (com seleção de vinhos incluída). A reserva pode ser feita através do site do hotel.