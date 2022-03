Torre de Palma Wine Hotel reúne chefs para cozinharem na sua “Casa do Forno”

Na próxima quinta-feira, 24 de março (19h30), o primeiro chef convidado será Leopoldo Calhau. Este será o primeiro de uma série de jantares que juntarão os talentos de chefs de várias regiões do país, num movimento que traz de volta as tradições da cozinha comunitária no forno a lenha.

À mesa vão chegar Canja de caça de aves no pote de barro, com boletos da serra de São Mamede, Bacalhau e silarcas, Mexilhão e pezinhos de coentrada (entradas); Açorda de carabineiros, Coelho frito e arroz de miúdos no forno (pratos principais); Tarte de maçã assada no forno a lenha, creme diplomático fumado, gelado de baunilha e maçã verde.

“O Torre de Palma é o anfitrião e impulsionador desta troca de experiências e sabores em redor do forno a lenha, um dos espaços mais especiais do nosso hotel", refere Luísa Rebelo, diretora geral do Torre de Palma Wine Hotel. "Esta temporada de jantares é também uma verdadeira homenagem ao tradicional e mítico forno a lenha, que convida a reviver as origens e tradições da cozinha em torno do forno comunitário da cooperativa de Torre de Palma”, reforça Luísa Rebelo.

créditos: Jorge Simão

“É com muito orgulho que vou cozinhar com Leopoldo Calhau, um amigo de raízes alentejanas, com quem me identifico e com o qual partilho o respeito pela natureza, pelo produto e pela terra, conceitos que privilegiamos na cozinha de Torre de Palma. Estou confiante de que será um grande momento”, considera Miguel Laffan, chef executivo do restaurante Palma.

Os vinhos de Torre de Palma vão acompanhar este evento que convida a descobrir um pouco mais da arte gastronómica dos chefs Leopoldo Calhau e Miguel Laffan.

Torre de Palma Wine Hotel Herdade de Torre de Palma, Monforte Contactos: tel. 245 038 890 ; e-mail reservas@torredepalma.com

O jantar orça os 60 euros por pessoa com as reservas a poderem fazer-se através do e-mail reservas@torredepalma.com ou telefone 245 038 890.