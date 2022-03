No Maria Food Hube as noites vão ter o fado de Filipa Vieira

Chama-se Rose Latte e é a mais recente novidade do Maria Food Hub. Leva café, da histórica marca lisboeta Negrita, leite, licor de rosas e pétalas comestíveis. A nova bebida será apresentada no festival Lisbon Coffee Fest, a decorrer na LX Factory de 25 a 27 de março. A ele irá juntar-se outra novidade, desta vez sob a forma de cocktail: trata-se do Komfé e associa café Negrita, vinho do Porto e rum da Madeira, além de xarope de jasmim e gengibre.

A arte marca presença no Maria Food Hub praticamente desde a sua inauguração, há seis meses, como forma de divulgação e apoio a galerias locais e artistas. Após a parceria com a vizinha galeria Passevite, são agora exibidas obras de Tony San.

Nascida na Polónia, mas a residir na Alemanha desde tenra idade, cedo começou a pintar. Quis estudar arte, a pressão familiar levou-a a dedicar-se às Tecnologias de Informação, área em que trabalhou. A paixão pela pintura acabaria por falar mais alto e hoje tem o seu próprio estúdio em Berlim. Assumindo-se como “colecionadora de cores em todo o mundo”, já expôs em Lisboa, onde recentemente residiu uma temporada.

Neste momento “convida o espetador a surfar os fluxos de energia, ondas e emoções” nas quatro obras em exposição no Maria Food Hub. Em solidariedade com a dramática situação que se vive na Ucrânia, a receita da venda de duas destas obras será doada à organização polaca Wolna Ukraina.

créditos: Daniela Jacome Lima

Por seu turno, o Vinyl Brunch, em que os clientes são convidados a levar os seus discos de world music, soul, funk ou bossa nova preferidos para ouvir durante a refeição, é uma das iniciativas recentes. Uma outra novidade prende-se com noites dedicadas ao fado, na última quarta-feira do mês, com a artista convidada Filipa Vieira.

Desde pequenina que o pai lhe cantava fados ao deitar e aos 11 anos de idade estreou-se em público. Desde então frequenta o circuito das típicas casas de fado, associações e coletividades alfacinhas. O seu espírito inventivo, curioso e arrojado levou-a, em 2013, a integrar o elenco do espetáculo “Tablao de Fado”, uma mescla de dança contemporânea, flamenco e fado no Teatro Ibérico.

Maria Food Hube Rua Maria Andrade, nº 38, Lisboa Horário: aberto de segunda a domingo, das 9h00 às 23h00 Contactos: tel. 218 121 281; e-mail mariafoodhub@gmail.com

Filipa Vieira materializa agora o seu imaginário e percurso artístico numa visão única sobre o seu fado: leva-o numa incursão experimental no projeto a editar em breve e do qual “Passo Apressado” é o primeiro single. Pode ouvi-lo no YouTube mas muito melhor será ao vivo, no Maria Food Hub, já no dia 30 deste mês.