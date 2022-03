Aos domingos, a Casa do Alentejo acolhe as visitas com brunch entre as 10h00 e as 13h00. Os participantes, para além de conhecerem a arquitetura do lugar, assim como os seus elementos decorativos, têm um encontro à mesa com alguns dos produtos que associamos ao Alentejo. Não faltam os enchidos e queijos, os ovos com farinheira ou espargos, cogumelos, pão alentejano, azeite, sumo de laranja, meia de leite, imperial/vinho e café.

A refeição é servida na Taberna da Casa do Alentejo, com as sessões a iniciarem-se às 10h00 e a decorrerem a cada hora. Informa a casa do Alentejo que as visitas com brunch estão limitadas a “um máximo de 15 participantes a cada hora, e terão uma duração de 45 minutos aproximadamente. Não existe uma duração pré-definida para o brunch”.

As visitas com brunch têm um valor de 15 euros por pessoa (crianças até aos cinco anos inclusive, não pagam e até aos dez anos, inclusive, pagam 7,5 euros). As inscrições são obrigatórias e através do geral@storic.pt