Alivia os sintomas da depressão

O sol aumenta os níveis de um dos antidepressivos naturais do cérebro, a serotonina. Em dias ensolarados, o cérebro produz maiores quantidades desse neurotransmissor do que em dias encobertos, lê-se num estudo da McGill University no Canadá.

Diminui risco de esclerose múltipla

A vitamina D desempenha um fator essencial na manutenção e fixação do cálcio nos ossos. Os níveis de vitamina D da progenitora durante a gravidez influenciam o risco de contrair esclerose múltipla no feto. Os seus ossos agradecem uma boa e moderada exposição solar, indica um estudo da Universidade de Varsóvia.

É benéfico para doentes com Alzheimer

A exposição à luz solar durante o dia, alternada com a escuridão da noite, ajuda a melhorar alguns aspetos da doença de Alzheimer, reduzindo a agitação, aumentando a eficiência do sono e diminuindo as insónias, afirma um estudo da Universidade da Califórnia em Davis.

Previne alguns tipos de cancro

Não são apenas as plantas que metabolizam a luz solar. Os seres humanos também. Através de um processo complexo, os nossos corpos transformam a luz solar em vitamina D revitalizante. A conexão entre a deficiência de vitamina D e o cancro é conhecida cientificamente, sobretudo devido à ação dessa vitamina no sistema imune. Convém, porém, moderar a exposição à luz solar. Um estudo publicado no Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology concluiu que a percentagem de casos de cancro do pâncreas é maior em países com menos quantidade de luz solar, devido à baixa absorção desta vitamina.

Sono mais tranquilo

Quando a luz solar atinge os olhos, o nervo ótico envia uma mensagem para a glândula no cérebro que produz melatonina (uma hormona que ajuda a dormir) diminuindo a sua secreção até que o sol se põe, diz um estudo da Harvard Medical School.

Pode diminuir sintomas da psoríase

A exposição à luz solar pode ser benéfica no alívio dos sintomas da psoríase. Um estudo demonstrou que uma terapia de banhos de sol durante quatro semanas diminui de forma significativa os sinais da doença.

Este artigo não dispensa a consulta do seu médico especialista.