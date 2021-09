A vitamina D é produzida em 95% dos casos sobretudo pela acção dos raios ultravioleta B na pele, mas também pode ser obtida em alguns alimentos, principalmente peixes gordos ou pela suplementação. A exposição solar depende da latitude geográfica, estação do ano, hora do dia, superfície corporal exposta e tempo de exposição.

Existem receptores celulares no organismo humano para a vitamina D, desde os das células nervosas, até às do sistema imunitário, passando pelo músculo cardíaco

Uma das principais funções da vitamina D é a absorção do cálcio para os ossos, mas cada vez mais estudos relacionam esta substância, que é uma hormona, com várias doenças tão diversas como a esclerose múltipla, as doenças cardiovasculares, a Diabetes Mellitus a Doença de Crohn e doenças psiquiátricas

Estudos portugueses mostram um deficit global de vitamina D no nosso país de 65%, sendo 50% no Algarve e 70% nos Açores. É preocupante também o deficit na crianças e adolescentes

As pessoas mais morenas ou pele negra são aquelas com menor produção de vitamina D, porque a melanina dificulta a sua produção, assim como as pessoas com um estilo de vida casa/carro/escritório/ centro comercial sem qualquer exposição solar. Os obesos também têm deficit pois esta hormona fica retida nas células adiposas