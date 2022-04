"Com vontade de comer uma sub, mas sem fome suficiente para uma inteira? A Subway lançou dois novos SUBites, o T.L.C. Teriyaki (vegan) e o Spicy Italian, ideais para um snack, um lanche ou até uma refeição diferente a um preço bastante acessível, mas com o sabor de sempre", escreve a Subway em comunicado.

"Depois do sucesso do lançamento da plataforma no ano passado, a Subway decidiu reforçar a sua oferta de SUBites, que conquistou os portugueses, com duas novas receitas baseadas em duas subs de sucesso, a T.L.C. Teriyaki, baseada na proteína vegan da Subway e a Spicy Italian, inspirada numa edição limitada de 2021 com o mesmo nome, que se juntam às já existentes Chicken Caesar e Cheesy BBQ Chicken", informa.

"O SUBite T.L.C. (Tastes Like Chicken) Teriyaki conta com a proteína vegetal da Subway e o novo queijo vegan, numa combinação que promete encantar até os maiores fãs de carne. A Spicy Italian é um revivalismo de um clássico, pois esta receita foi, durante anos, uma das principais da marca a nível mundial, juntando Pepperoni e Salame de Génova", acrescenta.

"Este lançamento reflete o novo posicionamento da Subway, Better for You (O Melhor para ti), que quer dar aos seus clientes o poder de decidir o que é melhor para si, seja uma refeição mais fit ou comida de conforto, um snack ou uma refeição completa e com preços para todas as carteiras", refere ainda.

Os novos SUBites vão custar 1,5 euros e estão disponíveis em todos os restaurantes Subway desde 13 de abril de 2022.