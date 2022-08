Festival gastronómico Arrebita leva mais de 25 chefs às ruas de Portimão

O Arrebita prepara-se para regressar a Portimão naquela que será a 3.ª edição do festival gastronómico. No fim de semana de 20 e 21 de agosto, mais de 25 chefs vindos de diferentes pontos do país irão ocupar as principais ruas comerciais do centro histórico da cidade e servir deliciosos pratos de street food.

créditos: Gonçalo Villaverde

Programa de vindimas no Alentejo inclui pisa da uva a pé e almoço com sabores tradicionais

Os apaixonados pelo mundo dos vinhos encontram na alentejana Casa Relvas o habitual programa de vindimas, a ter lugar na Herdade de São Miguel, em Redondo, de 20 de agosto a 20 de setembro.

créditos: Casa Relvas

Em agosto, as ruínas romanas de Troia são palco para provas de vinhos e concertos

Nas ruínas romanas de Troia prosseguem, no mês de agosto, os concertos com provas de vinhos de adegas convidadas, num espaço com séculos de história, outrora o maior centro industrial de salgas de peixe do Império Romano.

Está de regresso a festa do tomate mais carnudo e suculento de Portugal

Os saborosos tomates coração de boi das quintas e quintais do Douro e Trás-os-Montes voltam a concurso e à mesa dos restaurantes da região. O mais popular concurso de tomate coração de boi de Portugal está de regresso e promete mesa farta do fruto mais carnudo e suculento do verão.

São Miguel, Pico e região oeste, três destinos, três experiências gastronómicas este verão

“Saborear São Miguel”, “Vindimas com história(s)” e “Sabores do oeste” são as propostas de verão sugeridas pelo The Art of Tasting Portugal, num trio de experiências que leva os participantes das ilhas açorianas, à região oeste. Iniciativas que unem os produtos locais ao conhecimento dos territórios.

The Presidential Train despede-se do Douro numa edição com verdadeiras estrelas da cozinha nacional

O The Presidential Train volta para a edição 2022, “The Last Trip”, a última do projeto e, por isso, uma das mais especiais, com 16 viagens no Douro e, desta vez, com dois chefs de topo em cada dia a cozinhar a quatro mãos.

Festival da Sardinha e Dias Medievais voltam a animar o verão algarvio

O regresso dos Dias Medievais, do Festival da Sardinha e da FATACIL são os grandes destaques de capa da edição de agosto do “Guia Algarve”, publicação que reúne mais de duas centenas de eventos que se realizam na região.

créditos: Telma Veríssimo

Vinho, Gastronomia e Música sobem ao palco no Douro & Porto Wine Festival em setembro

Realizado na margem do Rio Douro, com Lamego a olhar para a Régua, o Douro & Porto Wine Festival apresenta-se ao público a 17 e 18 de setembro. A iniciativa acolhe a fusão entre o vinho, gastronomia e música. No cartaz de concertos pontuam nomes como Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa.

créditos: Antonio Sessa/Unsplash

Pisa da uva, provas de vinhos e um almoço tradicional num dia memorável numa quinta duriense

Durante dois fins de semana, em setembro, a Churchill's realiza a vindima anual, na Quinta da Gricha, propriedade com 50 hectares. A ocasião engloba um dia de vindima, pisa de uvas e prova de vinhos do Porto premiados e vinhos do Douro.

