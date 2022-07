O Douro & Porto Wine Festival foi desenhado a pensar nos diferentes públicos: desde experientes produtores a simples grupos de amigos que procuram matar a curiosidade, o espaço tem áreas para todos os gostos. Valorizando sempre os momentos de convívio e bem-estar, o Douro & Porto Wine Festival tem como objetivo promover a produção vinícola e o desenvolvimento do enoturismo na Região.

Assim, ao longo de 6 hectares, com capacidade para 20.000 pessoas por dia, o espaço recebe grandes nomes da música, bem como inúmeros chefs, produtores de vinhos e diversos convidados. Na primeira edição do festival, o recinto abre portas a diferentes espaços, com destaque para os dois palcos principais. É por lá que vão passar os mais de dez artistas nacionais e internacionais que compõem o cartaz do festival, acompanhados por mais de cem produtores de vinhos da região do Douro e mais de dez chefs e especialistas.

Com a curadoria e moderação do chef Miguel Castro e Silva, o Cook Stage é um dos espaços mais interessantes do festival, onde a gastronomia e o entretenimento figuram como cabeças de cartaz. Entre espetáculos de live cooking, degustações, música e palestras, o palco mais gourmet do Douro & Porto Wine Festival promete muita animação, com diversos convidados de honra. Chefs, produtores de vinho, artistas e figuras públicas, com nomes como JJ Vintém, António Loureiro, Marlene Vieira, Catarina Nascimento, Tiago Bonito, José Guedes, Dirk Niepoort, David Guimaraens, Fernando Alvim, Miguel Gameiro, entre muitos outros, sobem a palco para presentear os visitantes com momentos gastronómicos.

Juntamente com a oferta vinícola e gastronómica do evento, como não podia deixar de ser, a música tem um papel de destaque no festival. Assim, o Douro & Porto Stage prepara-se para receber artistas do panorama nacional e internacional. Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Tiago Bettencourt, Banda Filme Variações são alguns dos nomes escolhidos para animar o último fim de semana de verão.

Mas as novidades não ficam por aqui e a lista de novos espaços e atividades continua. É o caso da Wine Experience, uma área com experiências sensoriais e vitivinícolas, com convidados nacionais e internacionais, onde é possível participar de várias provas e concursos. Entre stands variados de marcas com ativações, uma Cook Área com mais de dez pratos exclusivos para venda e uma Área Premium de Food trucks, o festival prepara-se para receber os entusiastas do vinho de todas as partes do mundo.

O recinto acolhe ainda as “Wine Houses”, pequenas casas de madeira distribuídas de forma organizada pelo espaço, onde é possível degustar, provar e comprar vinhos das mais variadas quintas da região demarcada do Douro.

O Douro & Porto Wine Festival apresenta também a Zona Privilege Com bares exclusivos, uma área de alimentação com acesso ao Cook Stage, Meet & Greet com artistas, acesso privilegiado ao palco, uma tenda Privilege com Shows Exclusivos e 20 Business Cabins, esta área oferece um leque de experiências únicas e personalizadas aos visitantes.

O festival realiza-se no Porto Comercial de Cambres e os bilhetes, disponíveis aqui, custam entre 30 euros e 100 euros.