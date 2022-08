Para que a viagem temperada com sabores exóticos se faça com sabor a novidade, o chef Hari Chapagain preparou uma nova carta de cocktails, com seis estreias. Os ingredientes fazem a união entre os mundos ocidental e oriental, traço que é matriz do Oven.

Com nomes que nos remetem para o Nepal como Katmandhu (a capital), ou Makalu, a quinta montanha mais alta do mundo, (também no Nepal), os novos cocktails, são na sua maioria muito frutados, predominando o ananás, maracujá e a lima, tendo por base uma bebida espirituosa.

Ao Gin, Pisco, Vodka ou Bourbon, juntam-se combinações improváveis, como licores, saké ou gengibre. Para quem prefere bebidas mais fortes o cocktail Gurkha, à base de whisky, promete tornar-nos destemidos enquanto o Nilgiri, por oposição, é a opção menos alcoólica, mas não menos interessante ao palato.

Oven Rua dos Fanqueiros, nº 232, Lisboa Contactos: tel. 926 023 243; e-mal ovenlisboa@gmail.com

A carta de bebidas inclui também a tradicional Lassi de manga (bebida indiana à base de yogurte), a Nimbu Paani, (limonada indiana) e as cervejas vindas especialmente da India e do Nepal. Está também disponível uma carta de vinhos portugueses criteriosamente selecionados para combinar na perfeição com o menu do restaurante.