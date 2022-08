Com a Madam Bō, os apaixonados por dumplings vão viver bons momentos aos fins de semana, entre as 12h30 e as 15h00. O difícil vai ser escolher entre dumplings vegan, com legumes e tofu, camarão, com camarão e coentros, novilho, com novilho e hoisin, frango, com frango e shiitake, ou porco, com porco e couve chinesa. O menu all you can dumpling está de regresso e tem um custo de 15€.

Madam Bō Morada Rua Maestro de Pedro Freitas Branco, 26B, 1250-158 Lisboa Horário Segunda a sexta: 12h-14h30 e 19h30-23h Sábados e domingos: 12h30-15h e 19h30-23h Contactos hello@madambo.pt +351 213 950 231

Esta é também uma boa desculpa para a Madam Bō inaugurar o espaço de refeições ao ar livre, no Príncipe Real, em Lisboa.

Há ainda outras novidades a serem preparadas, avança o comunicado enviado às redações, que serão reveladas em breve.

Este foi o primeiro espaço, em Lisboa, dedicado ao conceito de dumplings asiáticos e nasceu pela mão de quatro amigos, loucos por viagens e street food, que resolveram trazer as texturas e sabores da Ásia. A premissa é simples: street food autêntica e com sabores fortes que seja acessível a todos.