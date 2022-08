O Emma, restaurante e beach club, renasceu há pouco mais de um ano, em plena pandemia, e tornou-se o local ideal para um petisco ao final do dia, para almoço e/ou jantar a dois, com amigos ou família, com ou sem crianças. Dá para todos os gostos.

A nova carta apresenta uma variedade de pratos típicos portugueses à base de marisco, carnes biológicas e saladas frescas, que combinam os sabores locais com a gastronomia costeira. A qualidade, essa, acompanha todos os pratos desde o couvert, com pão feito na casa e manteiga de alho aromatizada com sal de beterraba, às deliciosas sobremesas.

Os croquetes de amêijoa à Bulhão Pato (3,5€), as vieiras salteadas, com puré, chips de pastinaga e redução de citrinos (11€) ou um belo creme de ervilhas com hortelã e mousse de queijo de cabra (10€) podem ser uma boa sugestão para o início da refeição. Ou então, se preferir, comece com um refrescante ceviche de robalo (11€) mergulhado em sumo de lima e leite de coco.

Ceviche de robalo

Se quiser picar ou partilhar petiscos há peixinhos da horta (6,5€), choco frito com maionese de coentros e limão, flor de sal e tinta de choco (10€), pimentos padrón com flor de sal de malagueta (5€), um guloso camarão à Guilho (11€) ou salada de polvo (9,5€). O díficil é escolher.

Para quem não gosta de partilhar e quer saborear sozinho um prato do princípio ao fim, há outras opções como o mais famoso e tentador hamburguer de lagosta (22€), o polvo salteado com batata e pesto (13€) ou o bacalhau confitado (16€).

Salada de Pato, Lobster Burger e Polvo salteado com batata e pesto

Há ainda saladas variadas, pokes e opções vegetarianas como os croquetes de espinafres (3€) ou o couscous 7 legumes (12€), bem como um menu só para crianças (8€). Para finalizar com uma bela sobremesa, o cheesecake americano de maracujá (5€) ou o mil folhas caseiro (4,5€) prometem ser o remate perfeito.

EMMA Praia da Conceição, Cascais Segunda a Domingo 10:00-22:00 +351 214 865 138

O Emma tem ainda a concessão na praia, onde é possível alugar um toldo com duas espreguiçadeiras por 30€ por dia (das 09.00 às 19.00). No paredão pode também usufruir do bar de sumos e cocktails, visitar a loja da Quicksilver e fazer umas aulas na escola SUP com Alma, onde pode experimentar o Stand up Paddle (SUP), a SUP Yoga, o e-Foil e até a canoa havaiana.