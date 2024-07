Localizado no último piso do boutique hotel cinco estrelas Wine & Books Hotels Porto (Rua de José Falcão 39-41), o Rooftop oferece uma vista ampla sobre a cidade, desde os Clérigos ao Palácio de Cristal. Este espaço ao ar livre oferece um novo menu de pequenas iguarias. Entre as opções em destaque estão o Gaspacho de melancia, maçã granny smith e tomate e o Ceviche de salmão e citrinos.

Para os apreciadores de petiscos, o menu oferece Croquetas de camarão com bisque, atum e cebolinho e os Croquetas de ovos rotos com presunto e ovo frito. Estas opções são ideais para acompanhar uma bebida ao final da tarde.

A nova carta inclui ainda pratos substanciais, como o Pão bao de bochecha de porco e caril, maionese de wasabi e rúcula, e o Hambúrguer de vitela cachena com queijo cheddar e pickles de couve. Os amantes de partilha podem experimentar a Tábua de enchidos e queijos.

Para os momentos doces, o novo menu oferece sobremesas como a Cereja com chocolate e vinho do Porto e o Ananás dos Açores com coco e gelado de hortelã.

A acompanhar o novo menu de snacks há uma carta de cocktails com produtos premium, e uma carta de vinhos que destaca as bolhas, desde uma seleção diversificada de espumantes portugueses aos champanhes. Está também disponível um menu especial para crianças.

O Wine & Books Rooftop tem capacidade para 60 pessoas, e está aberto todos os dias, das 12h00 às 22h00.

As reservas podem fazer-se através do e-mail info@porto.wbh.pt ou do telefone 222 443 750.