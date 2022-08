A partir dos socalcos durienses, a Quinta da Pôpa convida para as vindimas em setembro

Os dois programas têm início às 10h30, com um welcome wine moment, durante o qual é degustada uma das referências vínicas do produtor e feita a introdução à Quinta do Pôpa – é explicada a sua origem e raízes e contada a história das pessoas que fazem parte deste legado, iniciado com o sonho do avô Pôpa.

A Quinta do Pôpa está a celebrar as nove décadas de uma das suas parcelas de Vinhas Velhas. Assinalou esta efeméride com a dois packs de vinho especiais – e à venda diretamente na loja online da Quinta – e um programa de enoturismo sob o mote “Especial 90 anos Vinhas Velhas: a importância do tempo” (todas as quartas e quintas-feiras, entre as 10h30 e as 15h00). Durante o mês de setembro, esta experiência tem um upgrade, possibilitando aos enoturistas aprenderem sobre a arte de vindimar. Depois da receção – referida acima –, segue-se uma visita à adega e à sala do tempo. Da teoria à prática, são acompanhados até à vinha em questão, onde vão perceber e ver de perto o que é uma Vinha Velha, participando no corte das uvas, caso esteja a decorrer. O trabalho será recompensado com uma prova especial Vinhas Velhas, durante o tradicional almoço de vindima, mas segue com a participação em todos os processos na adega, durante a tarde.

Este programa tem um valor de 150 euros por pessoa, para um mínimo de dois participantes, sendo que inclui um guia exclusivo para uma experiência totalmente personalizada. Mediante disponibilidade, a marcação é obrigatória e deve ser feita com um mínimo de três dias úteis antes da data eleita, diretamente no site.

O evento “PôpaFriends Vindima 2022” vai acontecer no sábado, dia 3 de setembro, entre as 10h30 e as 16h30, com a particularidade de ser exclusivo para membros do PôpaFriends Wine Club. Depois da receção, este programa segue com um passeio pela vinha (11h00), onde são explicadas as diferentes castas que compõem o acervo da propriedade, em jeito de warm up para um dos momentos mais esperados: o corte das uvas e o acompanhamento das mesmas até à adega.

Depois do trabalho, a recompensa, que chega pelas 13h00, com um tradicional almoço de vindima, apreciado em mesa corrida ao ar livre e acompanhado por vinhos com chancela Pôpa, alguns dos quais já esgotados no mercado. Às 14h00 é tempo de seguir para a visita à adega, à sala de barricas, ao museu da vinha e à garrafeira particular da Quinta do Pôpa. Para terminar, nada melhor que dar o gosto ao pé, numa lagarada, seguida de um lanche com direito a brinde final.

O valor é de 150 euros por pessoa, sendo totalmente convertido na compra de vinhos na loja da Quinta, no dia do evento. A marcação é feita em resposta ao e-mail de convite que recebem dos Netos do Pôpa. Todos os membros do PôpaFriends Wine Club vão receber um e-mail com a informação do programa, nos próximos dias ou assim que façam a subscrição, no caso de novos membros.