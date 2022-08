“Quisemos fugir das grandes cidades e levar uma caravana de food trucks a territórios menos bafejados por eventos de street food. Na caravana, que é também uma comunidade de food truckers, levamos comidas do mundo, de países muitas vezes longínquos, mas cujos sabores e aromas queremos dar a conhecer ao longo da nossa rota. Não pudemos esquecer a restauração local, que tem passado tantas dificuldades ao longo dos últimos dois anos”. A apresentação da primeira edição do Street Food Tour é-nos feita por duas mulheres, a Fátima Moura e a Teresa Santos, que reuniram as suas valias respetivas para lançarem a iniciativa que, desde junho último, está a percorrer o país.

“O que propomos é um fim de semana, de sexta a domingo, de divertimento para toda a família e com entrada gratuita. Para começar, não falta a boa comida, aquela que se agarra com as mãos, sentindo a proximidade do seu calor e das suas texturas, que se come sem cerimónias, sem formalidades, em pé, sentado ou deitado”.

Para completar o prazer da comida, os divertimentos de rua não faltam neste tour, com um DJ em permanência, ou artistas de rua. A juntar a estes, outros artistas locais marcam presença e animam a festa. “Temos sempre uma série de atividades dos territórios por onde passamos a preços muito especiais, como tranquilos passeios de barco, lições para os mais novos ou mais velhos dominarem a sua bicicleta ou desportos mais radicais”, sublinham as promotoras do Street Food Tour.

Alguns destes eventos estão integrados noutras festas maiores. “Em Tomar, vamos integrar-nos no Festival de Artes de Rua. Para terminar o Tour, estaremos com o Festival de Balões de Ar Quente, em Ponte de Sor”.

Os interessados encontram abaixo informação sobre as próximas etapas do Street Food Tour.

Setúbal (26, 27, e 28 de agosto)

Largo José Afonso

Horários: sexta-feira, 26 de agosto - abertura às 18h00 e encerramento às 23h00. Sábado, 27 de agosto - abertura às 12h00 e encerramento às 24h00. Domingo, 28 de agosto – abertura às 12h00 e enceramento às 16h30.

Penacova (2, 3, e 4 de setembro)

Miradouro de Penacova -Mirante Emygdio da Silva ou Emídio da Silva.

Horários: sexta-feira, 2 de setembro - abertura às 18h00 e encerramento às 23h00. Sábado, 3 de setembro - abertura às 12h00 e encerramento às 24h00. Domingo, 4 de setembro – abertura às 12h00 e enceramento às 16h30.

Tomar (16, 17 e 18 de setembro)

Jardim da Várzea Pequena - Tomar

Horários: sexta-feira, 16 de setembro - abertura às 18h00 e encerramento às 23h00. Sábado, 3 de setembro - abertura às 12h00 e encerramento às 24h00. Domingo, 4 de setembro – abertura às 12h00 e enceramento às 16h30.

Ponte de Sor (11, 12 e 13 de novembro)

Jardim do Campo da Restauração

Horários: sexta-feira, 11 de novembro - abertura às 18h00 e encerramento às 23h00. Sábado, 12 de novembro- abertura às 12h00 e encerramento às 24h00. Domingo, 13 de novembro – abertura às 12h00 e enceramento às 16h30.