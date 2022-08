O programa da Rota da Bairrada, intitulado “Na Rota das vindimas da Bairrada” convida os enoturistas a “vestir a camisola”, participando no dia a dia das gentes da Bairrada nesta que é uma época tão especial. Sempre na companhia de um guia Bairrada, esta é uma experiência que dá a oportunidade de conhecer as castas mais autênticas – e autóctones – da região, sentir o solo nos pés e descobrir a arte de vindimar.

O programa, cujo produtor muda em função da oportunidade de se participar na vindima, tem início às 10h00, com receção dos participantes no Espaço Bairrada da Curia – e sede da Associação Rota da Bairrada, junto à estação de comboios. Já reunidos, seguem para a vindima. Às 12h30 é tempo de fazer uma pausa, ali mesmo, na vinha, para um piquenique com leitão e doces regionais. As atividades são retomadas por volta das 14h30, com visita guiada a uma adega ou cave bairradina. O programa termina no ponto de partida, com uma harmonização bem típica: espumante e um Amor da Curia.

Datas/Horários: Setembro e outubro. De segunda-feira a sábado, exceto feriados, das 10h00 às 16h30. Marcação obrigatória e sujeita a disponibilidade.

Número de participantes: duas pessoas; máximo sob consulta

Preço: A partir de 75 euros

Possibilidade de deslocação em carro da Rota da Bairrada, com valor sob consulta.

Contactos: tel. 231 503 105 ou e-mail geral@rotadabairrada.pt

Morada: Espaço Bairrada na Curia. Largo da Estação, Tamengos, Anadia

Caves da Bairrada.

Caves São João estreia dois programas vindimas na Quinta do Poço do Lobo

Em tempo de vindimas, a empresa Caves São João propõe-lhe partir à descoberta da Quinta do Poço do Lobo, propriedade com 30 hectares de vinha e sete hectares de bosque e olival, inseridos numa paisagem única em Cantanhede. É neste local mágico e repleto de histórias que o produtor bairradino desenhou dois programas. Ambos têm as ruínas do antigo lagar como ponto de partida, onde os participantes recebem chapéu, balde, luvas e tesoura de vindima. Diferem na forma de terminar o programa, um, mais completo, com um “piquenique no bosque” e o outro, mais ligeiro, com um “brinde na eira”.

Datas: Última semana de agosto e setembro, sempre que haja condições para a realização de vindimas. De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Marcação obrigatória e sujeita a disponibilidade.

Número de participantes: 2 pessoas; máximo sob consulta

Preço: Piquenique no bosque – 50 euros / Brinde na Eira – 20 euros

Contactos: tel. 234 743 118 ou e-mail geral@cavessaojoao.com

Morada: Quinta do Poço do Lobo, Pocariça, Cantanhede

Caves de São João.

Caves Aliança - Vindimas na Bairrada “A Tradição”

O programa da Aliança Vinhos de Portugal tem início nas Caves com o mesmo nome, em Sangalhos. É dali que os participantes partem para a vinha, onde são formadas equipas e lhes é entregue o material necessário para o corte das uvas – uma tesoura e um balde. A manhã não termina sem um lanche, ao qual se segue uma visita, que vai da adega – onde acompanham o processo de receção das uvas nos tegões e sua transformação em mosto – ao Aliança Underground Museum.

Datas: Setembro e primeira quinzena de outubro, sempre que haja condições para a realização de vindimas. De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Marcação obrigatória e sujeita a disponibilidade.

Número de participantes: 10 a 100 pessoas

Preço: 60 euros

Contactos: tel. 234 732 045 ou e-mail visitas@alianca.pt

Morada: Aliança Vinhos de Portugal - Rua do Comércio, 444, Sangalhos

Coleção Escultura Contemporânea Zimbabué. créditos: Aliança

Caves do Solar de São Domingos propõe roteiro vitivinícola na Bairrada em tempo de vindimas

De há uns anos a esta parte, o produtor Caves do Solar de São Domingos organiza programas alusivos aos trabalhos da vinha ao longo do ano, sendo os mais emblemáticos o da poda, no inverno, e o de vindimas, nesta altura, dando assim a oportunidade a quem neles participa de contactarem de perto com a realidade da vinha e do vinho, admirando ainda mais este que é um sector de forte importância para o país, cultural e economicamente. O programa de vindimas começa às 9h30, com ponto de encontro marcado no Espaço Bairrada da Curia, junto à Estação de Comboios. Os participantes seguem, em carro próprio, para a Quinta de S. Lourenço, onde começa a atividade propriamente dita, seguindo para Óis do Bairro para descobrirem outra emblemática vinha deste produtor e, depois, para São Mateus, onde lhes é servido um espumante de honra e aperitivos diversos. Esta experiência continua já nas Caves do Solar de São Domingo, às 12h30, com visita às galerias e visualização do processo de estágio dos espumantes. O almoço é servido pelas 13h30 e o menu inclui o típico leitão assado à Bairrada, acompanhado de batata frita e pão da Mealhada, e termina com Amor(es) da Curia. A harmonização é feita com espumantes, vinhos DO Bairrada e aguardente São Domingos.

Datas: Sempre que haja condições para a realização de vindimas. De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Marcação obrigatória e sujeita a disponibilidade.

Número de participantes: 8 a 30 pessoas

Preço: 75,00 euros

Contactos: tel. 231 519 680 ou e-mail info@cavesaodomingos.com

Morada (ponto de encontro): Espaço Bairrada na Curia - Largo da Estação, Tamengos, Anadia