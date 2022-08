Pelo terceiro ano consecutivo, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão) lança o evento com o objetivo de promover os vinhos e os restaurantes da região. Desta forma, cada ponto de venda aderente à Rota Dão & Petiscos irá promover, até 21 de setembro, um menu composto por um petisco à escolha e um copo de vinho do Dão por 4,5 euros.

Quem aderir pode ainda ganhar prémios, tal como tem acontecido nas edições anteriores. Para os clientes que se quiserem habilitar a ganhar têm de partilhar uma fotografia do menu e do copo no Facebook ou Instagram com a hashtag #vinhosdodao e o nome do estabelecimento fica imediatamente habilitado ao sorteio dos seguintes prémios: estada para duas pessoas, em regime de meia pensão no Hotel Quinta do Medronheiro e três garrafas de vinho Dão (1º prémio); almoço ou jantar, para duas pessoas, no restaurante Mesa de Lemos - galardoado com uma estrela Michelin em Viseu, e três garrafas de vinho do Dão (2º prémio); seis garrafas de vinho do Dão (3º prémio).

A lista de restaurantes aderentes pode ser consultada aqui.