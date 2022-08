O que tem de especial a Bairrada até outubro? Programas de vindimas para todas as idades

Está aberta a época das vindimas e a região da Bairrada não é exceção. Entre os meses de agosto e outubro, há várias propostas, entre elas algumas estreias como os programas desenhados pela Rota da Bairrada e pelas Caves São João. Oportunidade para ficar a conhecer a região da Bairrada, as suas gentes, gastronomia e vinhos.

créditos: Região da Bairrada

A vindima em Reguengos de Monsaraz faz-se com almoço regional e pisa da uva

A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, celebra a época das vindimas com um programa especial dedicado à arte de colher a uva e a transformar em vinho. Uma atividade que se inicia nas vinhas para continuar na adega.

créditos: Adega José de Sousa

Piquenique nas vinhas e prova de bons néctares aguardam quem visita o Alentejo em tempo de vindima

Chegada mais uma época de vindimas, Adega Mayor volta a abrir portas para acolher todos aqueles que querem conhecer, de perto, os processos associados à produção de vinho no Alentejo.

créditos: Adega Mayor

Programa de vindimas no Alentejo inclui pisa da uva a pé e almoço com sabores tradicionais

Os apaixonados pelo mundo dos vinhos encontram na alentejana Casa Relvas o habitual programa de vindimas, a ter lugar na Herdade de São Miguel, em Redondo, de 20 de agosto a 20 de setembro.

créditos: Casa Relvas

Em tempo de vindimas, o convite é para experiências no Alentejo e no Douro

A partir de 10 de agosto, no Alentejo e, mais tarde, a 29 do mesmo mês, no Douro, as experiências de vindimas de Vila Galé regressam aos seus territórios de sempre. Passeios pelas vinhas, almoços regionais, visitas a adegas integram o programa.

Cinco programas de vindimas na região dos Vinhos do Tejo

Na região dos Vinhos do Tejo há, em agosto e setembro, programas para todos os gostos, que somam à apanha da uva, visitas às adegas, provas de vinhos e/ou almoços e jantares enogastronómicos. Aqui, convidamo-lo a conferir todos os pormenores.

créditos: Gonçalo Villaverde

Pisa da uva, provas de vinhos e um almoço tradicional num dia memorável numa quinta duriense

Durante dois fins de semana, em setembro, a Churchill's realiza a vindima anual, na Quinta da Gricha, propriedade com 50 hectares. A ocasião engloba um dia de vindima, pisa de uvas e prova de vinhos do Porto premiados e vinhos do Douro.

