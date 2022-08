À semelhança de anos anteriores, de 20 de agosto a 18 de setembro, mediante disponibilidade e marcação prévia, os interessados podem visitar a Adega José de Sousa e participar nas atividades de vindima que estejam a decorrer. Isto, acompanhado de um almoço por vinhos deste produtor sediado em Reguengos de Monsaraz.

No que toca aos programas propriamente ditos, os interessados encontram uma opção sem almoço que inclui um welcome drink, visita guiada à Adega Nova e Adega dos Potes, com participação nas atividades a decorrer; prova de três vinhos e degustação de produtos regionais (enchidos, queijo, pão e azeite). Este programa orça os 28 euros por pessoa e é grátis até aos dez anos. Jovens dos 11 aos 17 anos, pagam 10 euros. No caso de famílias com dois adultos e dois jovens, o preço da atividade é 68 euros.

No caso da opção com almoço, para além das atividades descritas atrás, acresce a refeição com petiscos regionais: gaspacho, empadas de galinha, folhados de carne, queijos, enchidos variados, azeite, pão regional, azeitonas, compota, biscoitos tradicionais e fruta da época, acompanhado por vinhos José de Sousa. Este programa orça os 58 euros por pessoa. Crianças dos quatro aos oito anos pagam 15 euros e dos nove aos 17 anos, 25 euros. No caso de famílias com dois adultos e dois jovens, o preço da atividade é 150 euros.

Nos dois programas há a oferta de t-shirt e chapéu da vindima.

As reservas junto da Adega José de Sousa podem fazer-se pelo e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou pelo contacto telefónico 918 269 569.