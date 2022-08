De 13 de agosto a 18 de setembro, a Adega Mayor convida a desfrutar de dois programas de enoturismo em família ou entre amigos, descobrindo a cultura alentejana, os segredos e técnicas de vindima manual e todo o processo de transformação e produção de vinho.

Desta forma, o programa “Vindima Mayor 2022” inicia-se pela manhã, com a explicação da técnica de corte dos cachos de uvas e seleção dos mesmos. O percurso dos visitantes é feito pela vinha, onde podem contemplar as diferentes castas que compõem os vinhos da Adega Mayor. Segue-se uma visita guiada à adega, desenhada pelo Arquiteto Siza Vieira, passando pelas zonas de vinificação e pela sala de barricas, onde será possível fazer uma prova do mosto e degustação dos vinhos. A visita continua com um workshop vínico, através de uma viagem ao mundo dos aromas com a prova de quatro vinhos Adega Mayor. Para a experiência ficar completa, segue-se um almoço regional na Herdade dos Adaens. Este programa orça os 45 euros por participante.

Por seu turno, o segundo programa “Vindima Mayor com piquenique” mantém a lógica do primeiro programa, terminando com uma experiência no coração das vinhas da Herdade das Argamassas. Um piquenique que convida a apreciar a vista para a Adega Mayor e suas vinhas, enquanto se viaja pelo paladar de receitas tradicionais reinventadas, num almoço sem pressas, à sombra de um sobreiro. O programa orça os 75 euros por participante.

As reservas podem fazer-se aqui.